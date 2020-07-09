В Турции произошел взрыв
БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Сакарья произошел в взрыв на одной из фабрик по изготовление пиротехники. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается что, в результате взрыва по предварительным данным ранены пять работников.
По данным СМИ на место инцидента прибыли отряды пожарных и спасателей.
О причине взрыва не сообщается.
Отметим, что ранее - в июля этого года в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции погибли четыре человека и были ранены 110 человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу.)
Твиттер: @rhafizoglu
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