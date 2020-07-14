Фуат Октай: Мы всегда с тобой, Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией об Азербайджане на своей официальной странице в "Twitter", передает Trend.
В публикации говорится: "Нападение на дружественный и братский Азербайджан со стороны Армении недопустимо, я решительно осуждаю это. Взываю к милости Аллаха над павшими шехидами моими братьями азербайджанцами. Турция и Азербайджан неразделимы. Мы всегда и при любых условиях с тобой, Азербайджан"
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