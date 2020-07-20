Турция приостанавливает полеты в Иран и Афганистан
Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Афганистаном в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.
"В рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции нового типа Турция приостанавливает авиасообщение с Ираном и Афганистаном", - говорится в сообщении.
Лента новостей
Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО)
Казахстан и Азербайджан имеют большой потенциал в совместном развитии проектов нефтегазохимической промышленности (ИНТЕРВЬЮ)
Все эти дни, находясь на грани жизни, я чувствовал искреннюю заботу Мехрибан Алиевой - Бахрам Багирзаде
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны