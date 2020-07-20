Турция приостанавливает полеты в Иран и Афганистан

Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Афганистаном в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

"В рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции нового типа Турция приостанавливает авиасообщение с Ираном и Афганистаном", - говорится в сообщении.