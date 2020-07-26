ВС Турции нейтрализовали террориста в Хаккари

БАКУ /Trend/ - ВС Турции нейтрализовали одного террориста РПК в ходе антитеррористической операции в городе Хаккари. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили министерство внутренних дел страны.

Согласно информации, антитеррористическая операция в регионе проводится при поддержке ВВС страны.

Отмечается, что операция в регионе продолжается.