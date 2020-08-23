В Турции произошел сильный сель, есть погибшие

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Сильные дожди в районе Дерели турецкого региона Гиресун привели к наводнениям.

В результате катастрофы три человека погибли, 11 пропали без вести, 127 были эвакуированы. Один из погибших - военный.

Сообщается, что из-за трасса Гиресун-Дерели-Сивас была закрыта. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу прибыл на место происшествия.