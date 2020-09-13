На юго-востоке Турции нейтрализованы 3 террориста
В рамках 11-го этапа операции «Молния» (Yıldırım) в провинции Ширнак нейтрализованы три террориста.
Об этом говорится в сообщении МВД Турции, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.
«В ходе 11-го этапа операции «Молния» силы жандармерии Турции нейтрализовали в районе Бестлер трех вооруженных террористов», - говорится в сообщении.
Операции в регионе продолжаются.
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