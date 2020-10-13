Китай сократил импорт цемента из Турции
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Армянские провокации нанесли ущерб 160 субъектам предпринимательства в Азербайджане – Агентство по развитию МСБ (ФОТО)
Юридическая оценка событий в нагорно-карабахском регионе Азербайджана на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
TAP обеспечит формирование конкурентоспособного рынка газа в Европе: Норвежская консалтинговая компания
Тюркский совет требует немедленного вывода ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана - заявление
Ввод в эксплуатацию TAP позволит начать 25-летние поставки природного газа из Азербайджана в Европу – BP
В результате ракетного обстрела армянскими ВС Гянджи три ребенка потеряли обоих родителей - омбудсмен (ФОТО)
На месторождениях «Уртакум» и «Южный Аккум» запасы природного газа увеличились на 13,018 млрд. кубометров
Большая часть расходов внебюджетного фонда Госналогслужбы Азербайджана пришлась на строительную сферу
Состоялся телефонный разговор между спикером парламента Азербайджана и председателем Совета Федерации России
Проведена встреча по видеоконференцсвязи специалистов и механиков АО «Узбекнефтегаз» и АО «Завод Узбекхиммаш»
«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Зеварда» ведется строительство компрессорной станции низкого давления