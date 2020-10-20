Экспорт мебели и древесины из Турции в США увеличился
Лента новостей
Присутствие спикера парламента Турции на заседании азербайджанского парламента - еще один пример братства двух стран - Сахиба Гафарова
Ракетный удар по Гяндже ВС Армении военное преступление - Роман Газенко на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон
Реконструкция двух каналов улучшит водоснабжение посевных площадей Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского районов
Ситуация в связи с COVİD-19 в Азербайджане будет зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций - ВОЗ
Освобождение Худаферина вновь показало, насколько дальновидным политиком является Президент Ильхам Алиев - глава парламентского комитета
Президент Ильхам Алиев: Мы погнали армию Армении с наших земель так, что у них только пятки сверкают
Президент Ильхам Алиев: Я удивлен тому, что определенная часть российского политического истеблишмента поддерживает преступный террористический режим Армении
Президент Ильхам Алиев: В схеме вооружения Армении замешаны крупные российские предприниматели армянского происхождения, известные торговцы оружием
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан еще раз подтверждает свою позицию по Лачинскому коридору, который является частью базовых принципов
Президент Ильхам Алиев: Если армянская сторона выразит готовность вывести войска с оккупированных территорий, тогда вопрос о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен
Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам принадлежат
Президент Ильхам Алиев: Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет
Президент Ильхам Алиев: Нам предлагается пойти на одностороннюю уступку Армении, в то время, как ничего не предлагается взамен
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров
Президент Ильхам Алиев: Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии