В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 308 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 68 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 513.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 353 426, за прошедшие 24 часа 2 013 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 507 человек, общее число выздоровевших достигло 308 446.