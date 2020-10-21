В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 308 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 68 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 513.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 353 426, за прошедшие 24 часа 2 013 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 507 человек, общее число выздоровевших достигло 308 446.
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