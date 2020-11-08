Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армия Азербайджана дает достойный ответ оккупантам – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армия Азербайджана дает достойный ответ оккупационным силам по всем направлениям фронта, сказали Trend в воскресенье в правительстве Турции.

Было отмечено, что все успехи Азербайджана, в том числе освобождение города Шуша, безмерно радуют Турцию: «Шуша - это исконная земля Азербайджана, и сегодня этот город был освобождён от армянской оккупации».

В правительстве Турции добавили, что Азербайджан, самостоятельно освобождая свои территории, фактически выполняет требования соответствующих резолюций СБ ООН.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!" - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.