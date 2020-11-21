Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 367 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 141 человек, общее число жертв заболевания достигло 12 084.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 435 273, за прошедшие 24 часа 5 103 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 019 человек, общее число выздоровевших достигло 367 592.