Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 409 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 190 человек, общее число жертв заболевания достигло 13 936.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 506 966, за прошедшие 24 часа 6 101 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 303 человек, общее число выздоровевших достигло 409 320.