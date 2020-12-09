С начала года выросло количество деловых поездок из Турции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2020 года значительно выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Об этом сообщили в Trend в Главном управлении службы занятости Турции (İŞKUR).

В январе-октябре 2020 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло в два раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в январе-октябре 2020 года по линии Службы занятости Азербайджан посетили 110 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 7,600 тысяч граждан Турции, что на 46,7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В октябре 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 83,909 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 32,39 процента - женщины, 67,7 процентов - мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в октябре 2020 года 97,5 процентов пришлись на долю частного сектора.

В октябре 2020 года число безработных в Турции составило 3,072 миллиона человек, из которых 47,2 процентов - женщины, 52,8 процента – мужчины.

(Редактор: Наталья Кочнева)