SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи
Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Трансляция велась на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:14 по времени Восточного побережья США (06:14 GMT+4). Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине текущего года.
По данным агентства Anadolu, спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов.
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