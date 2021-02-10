В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,44 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 95 человек, общее число жертв заболевания достигло 27 093.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 556 837, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 8 642 теста.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 903 человека, общее число выздоровевших достигло 2 445 285.
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