В январе 2021 г. Турцию посетили около 15 тыс. граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года Турцию посетили 14,867 тысячи граждан Азербайджана, что на 72,86 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в январе 2021 года, составила 2,92 процента.

Согласно данным министерства, в январе 2021 года Турцию посетили 507,787 тысячи туристов, что на 71,48 процента меньше по сравнению с январем 2020 года.

В 2020 году Турцию посетили 12,734 миллиона туристов, что на 71,74 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что по итогам 2020 года Турцию посетили 236,797 тысячи туристов из Азербайджана, что на 73,74 процента меньше по сравнению с показателем 2019 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в 2020 году, составила 1, 86 процента.

(Редактор: Натаван Эфендиева)