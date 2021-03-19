Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии

Ракеты, выпущенные с территории Сирии, упали на пустынной местности в южно-центральной турецкой провинции Килис. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве добавили, что в Анкаре внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что две ракеты были выпущены по территории турецкой провинции Килис из района Телль-Рифат на севере Сирии, находящегося под оккупацией террористической организации YPG / PKK.