Египет готов развивать отношения с Турцией

Каир готов развивать диалог с Турцией, что отвечает интересам обеих стран. Об этом сообщил местным СМИ глава МИД Египта Самих Шукри, комментируя телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет вы понедельник Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, отношения Каира и Анкары должны протекать в рамках норм международного права. «Каир высоко оценил недавние заявления и жесты со стороны Турции», - сказал Шукри.

Главы египетской дипломатии отметил значимость перехода к стадии политических инициатив, которая определит рамки будущих связей.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 10 апреля провел телефонный разговор с египетским коллегой, в ходе которого поздравил его с наступающим священного месяца Рамазан.