"Турецкие авиалинии" приостановили полеты в Россию

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY) с 15 апреля приостановила полеты в Россию, сообщает в четверг Trend.

Ограничение на полеты в РФ будет действовать до первого июня.

Как говорится в сообщении THY, авиарейсы между Россией и Турцией приостановлены в двустороннем порядке.

До первого июня между двумя странами два раза в неделю будут выполняться спецрейсы.

Напомним, что с 15 апреля Россия также объявила об ограничении полетов в Турцию.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)