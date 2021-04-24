В Османской империи никто не уничтожал христианские меньшинства - Патриарх Кирилл (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В Османской империи никто не уничтожал христианские меньшинства.
Как сообщает Trend, об этом Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Никогда ничего подобного тому, что происходит в исламском мире. Возьмем, к примеру, турецкую, Османскую империю, да, были христианские меньшинства, но их никто не уничтожал», - сказал он.
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