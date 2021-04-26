В Турции не исключают закрытия военной базы Инджирлик

БАКУ /Trend/ - Не исключено закрытие военной базы Инджирлик в ответ на высказывание президента США Джозефа Байдена по поводу событий 1915 года.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, данный вопрос будет обсуждён на днях в парламенте Турции.

При этом официальные власти Турции пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Отметим, что 24 апреля президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военнослужащие ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

(Редактор: Натаван Эфендиева)