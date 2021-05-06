Глава ГА ООН ответил на претензии Армении по событиям 1915 года

Наличие факта “геноцида” должно определяться компетентным международным судебным органом. Об этом заявил в среду председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр в ответ на высказывания постпреда Армении в ООН, вынесшего домыслы о т.н. “геноциде армян” на повестку дня заседания, посвященного Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Дипломат напомнил, что геноцид - это преступление, конкретно определенное в Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Он подчеркнул, что в Конвенции четко прописано, что представляет собой геноцид и как он определяется.

“Соответственно, преступление геноцида должно быть определено компетентным судебным органом. Другими словами, чтобы квалифицировать инцидент как геноцид, компетентный международный трибунал должен принять соответствующее решение”, - пояснил Бозкыр.

"Позиция ООН в отношении того, что представляет собой геноцид соответствует Конвенции и неоднократно озвучивалась должностными лицами ООН в прошлом, а две недели назад пресс-секретарь генсека ООН подтвердил, что геноцид должен определяться со стороны соответствующего судебного органа", - добавил Бозкыр.