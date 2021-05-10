Турецкий порт Амбарли в Стамбуле принял свыше 800 судов в I квартале 2021 года
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Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу "Маска" Кирилл Туриченко
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)
Художники Международного фестиваля искусств создали на освобожденных территориях модели «Харыбюльбюль» (ФОТО)
Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях - Юлий Гусман
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене - Собхани
Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы – российский политолог
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)
Команда Болгарии заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Кубке мира в Баку
Красота и филигранность движений – Лучшие моменты финального дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
"Десятый наш десантный батальон" – Марьям Шабанова посвящает героям Великой Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)