В Турции вакцинировано более 27 млн человек - Эрдоган

В Турции вакцинировано более 27 млн человек, из них 12 млн получили вторую дозу вакцины. Кроме того, в стране продолжаются работы по производству отечественной вакцины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Глобального саммита по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы пытались по возможности делиться вакцинами, имеющимися у нас, с другими странами. Как только будет готова турецкая вакцина, мы предложим ее не только своим гражданам, но и всему человечеству», - сказал глава государства.

Эрдоган заявил, что ситуация, при которой страна-член ВОЗ не принимает вакцину, одобренную этой же организацией, не имеет объяснений.

«Создание базы данных по обмену передовыми достижениями в сфере здравоохранения между странами «Большой двадцатки» (G20) упростит принятие мер против будущих кризисов», - сказал он.

По словам Эрдогана, международный туризм и путешествия должны быть восстановлены с обеспечением всех необходимых правил гигиены и защиты здоровья.