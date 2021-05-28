Иран значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – апреле 2021 года увеличила экспорт готовой одежды в Иран на 60,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 5,53 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В апреле Турция увеличила экспорт готовой одежды в Иран в 7,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,047 миллиона долларов.

В январе - апреле Турция в целом увеличила экспорт готовой одежды на 32,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 6,336 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала готовую одежду на сумму 1,632 миллиарда долларов, что на 184,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 - апрель 2021 годов) турецкий экспорт этой продукции составил 18,665 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)