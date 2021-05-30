Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в апреле превысил $100 млн

БАКУ /Trend/ - В апреле 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 110,516 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 248,895 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В апреле турецкий экспорт в Азербайджан составил 195,712 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 53,183 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - апреле товарооборот между двумя странами вырос на 292,833 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 917,342 миллиона долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 687,596 миллиона долларов, импорт – 229,746 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)