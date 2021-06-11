Главы Минобороны Турции и США обсудили вопросы безопасности
Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, в ходе которого обсуждались вопросы двусторонней и региональной безопасности.
Об этом, как , передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Твиттер.
«В ходе беседы министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны США Ллойд Джеймс Остин провели позитивный обмен мнениями по региональным и двусторонним вопросам обороны и безопасности перед предстоящим саммитом НАТО», - сообщили в ведомстве.
Встреча на высшем уровне стран-членов НАТО состоится 14 июня в столице Бельгии, Брюсселе.
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