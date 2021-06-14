Граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 429 объектов недвижимости, что на 68 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В мае граждане Азербайджана приобрели в Турции 47 объектов недвижимости, что на пять больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

В январе-мае в Турции были проданы 59 166 объектов недвижимости, что на 16,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В мае иностранцы приобрели в Турции 1 776 объектов недвижимости, что на 106 процентов больше по сравнению с маем 2020 года.

Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Натаван Эфендиева)