Иран импортировал из Турции электротовары на сумму свыше $50 млн

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Иран вырос на 101,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 50,224 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В мае турецкий экспорт электротоваров в Иран вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 10,117 миллиона долларов.

Турция в январе–мае увеличила общий экспорт электротоваров на 46,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,367 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала электротовары на 1,107 миллиарда долларов, что на 65,5 процента превышает показатель мая 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 – май 2021) турецкий экспорт электротоваров составил 12,825 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)