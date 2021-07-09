Госорган Турции объявил тендер на привлечение консалтинговых услуг
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Великобритания продолжает изучать все возможные варианты помощи Азербайджану в разминировании – посол (ИНТЕРВЬЮ)
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Новое деление экономических районов Азербайджана обеспечит реализацию эффективной инвестиционной политики – министр
В случае продолжения провокаций на границе Армения окажется в еще более плачевном положении - азербайджанский депутат