Иран увеличил импорт цемента из Турции более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт цемента из Турции в Иран вырос на 42,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,788 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт цемента из Турции в Иран вырос на 88,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,904 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт цемента на 29,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,224 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала цемент на 426,994 миллиона долларов, что на 32,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 2,698 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)