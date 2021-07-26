В Турции с начала года зарегистрировано около 400 компаний с иранским капиталом

Турция 26 июля 2021 12:31 (UTC+04:00)
В Турции с начала года зарегистрировано около 400 компаний с иранским капиталом
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