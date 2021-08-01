ВВС Турции нейтрализовали 7 террористов РПК на севере Ирака

В зоне проведения операции "Pençe" на севере Ирака нейтрализованы 7 террористов РПК, сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Террористы нейтрализованы в результате операции ВВС Турции.

«Турция продолжит решительную борьбу до полного искоренения терроризма», - добавили в ведомстве.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.