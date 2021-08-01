ВВС Турции нейтрализовали 7 террористов РПК на севере Ирака
В зоне проведения операции "Pençe" на севере Ирака нейтрализованы 7 террористов РПК, сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Террористы нейтрализованы в результате операции ВВС Турции.
«Турция продолжит решительную борьбу до полного искоренения терроризма», - добавили в ведомстве.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
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