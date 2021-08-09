Глава МИД Турции назвал размер ущерба от лесных пожаров

БАКУ /Trend/ - Лесные пожары в Анталье полностью локализованы. В целом 1 238 объектам нанесен ущерб в размере 34,596 миллиона турецких лир.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге, посвященном лесным пожарам.

По его словам, пожары нанесли ущерб 3 231 зданию (в 58 кварталах).

"Здания, которым нанесен большой ущерб, будут снесены и отстроены заново. Другие дома, которым пожары нанесли небольшой ущерб, будут восстановлены. В настоящее время нашим гражданам нужен кров, и из 400 мобильных контейнеров уже установлены 200. Также в результате пожаров сгорели 93 транспортных средства, включая 16 тракторов. Общий размер ущерба, нанесенного транспортным средствам, составляет 2,055 миллиона турецких лир. Скотоводству и земледелию также нанесен ущерб в размере 11 миллионов турецких лир", - сказал Чавушоглу.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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