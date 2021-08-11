США импортировали из Турции сталь более чем на $56 млн
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Темпы роста экономики Азербайджана в I полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций (Интервью)
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО)
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)