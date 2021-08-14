Иран значительно увеличил импорт цемента из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июле 2021 года экспорт цемента из Турции в Иран возрос на 26,2 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 9,482 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2021 года объем экспорта цемента из Турции в Иран составил 1,693 миллиона долларов, что на 17,7 процента меньше, чем в июле прошлого года.

Турция в январе–июле 2021 года увеличила экспорт цемента на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,582 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала цемент на 358,259 миллиона долларов, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021) турецкий экспорт цемента составил 4,271 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)