Пресс-секретарь президента Турции назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана
БАКУ /Trend/ - Эвакуация турецких военнослужащих может быть завершена в течение 24 или 36 часов.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Калын сказал, что Турция продолжит свою работу в аэропорте Кабула: "Наши гражданские специалисты могут оказать поддержку аэропорту. Переговоры по этому поводу продолжаются", - отметил пресс-секретарь.
Касательно вопроса мигрантов, Калын заявил, что Турция продолжает дипломатические контакты для предотвращения иммиграции.
"Турция внесла свой вклад в иммиграционный вопрос. Турция - не чей-то эмиграционный склад. Нами приняты новые меры по борьбе с нелегальной иммиграцией", - добавил Калын.
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