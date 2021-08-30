Австрия почти на 40% увеличила импорт турецкого цемента

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года экспорт цемента из Турции в Австрию вырос на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,818 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорта цемента из Турции в Австрию вырос на 38,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,85 миллиона долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт цемента на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,582 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала цемент на 358,259 миллиона долларов, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 4,271 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)