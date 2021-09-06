Турция осудила попытку переворота в Гвинее
Турция осудила попытку военного переворота в Гвинее и задержание президента этой страны Альфа Конде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в заявлении МИД Турции.
В ведомстве отметили, что в Анкаре с глубокой озабоченностью следят за происходящим в Гвинее.
В МИД подчеркнули, что Турция выступает против любых попыток незаконной смены избранных правительств.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Информация о преднамеренном поджоге пастбищ азербайджанскими военнослужащими не соответствует действительности – Минобороны
В городах Украины большой интерес вызвала презентация поэмы Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" (ФОТО)
Уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха – капитан самолета
Стоматологические клиники являются причиной еще большего распространения инфекционных заболеваний – Минздрав
Главы государств Центральной Азии приняли Совместное заявление по итогам Консультативной встречи в Авазе
Помощник принца Чарльза пытался помочь обеспечить рыцарское звание и британское гражданство миллиардеру из ОАЭ