Турция осудила попытку переворота в Гвинее

Турция осудила попытку военного переворота в Гвинее и задержание президента этой страны Альфа Конде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве отметили, что в Анкаре с глубокой озабоченностью следят за происходящим в Гвинее.

В МИД подчеркнули, что Турция выступает против любых попыток незаконной смены избранных правительств.