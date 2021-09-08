Крупная турецкая энергокомпания объявила тендер на ремонтные работы
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Задержанный армянами Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне в обмен на двух армянских солдат
Делегация, представлявшая Азербайджан в «Армейских международных играх – 2021», вернулась из Москвы в Баку
Министр образования обратился к населению Азербайджана по поводу обеспечения продолжительности очного обучения
Сумгайытский судебный комплекс отвечает современным требованиям – зампред Пленума Коллегии адвокатов Азербайджана
Катарские компании приглашены инвестировать в проекты на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана
Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр
Более 200 уникальных фотографий – В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Шахмара Алекперова (ФОТО)