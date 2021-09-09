Спрос на БПЛА Вayraktar TB2 вырос после военных операций в Карабахе - Сельджук Байрактар
БАКУ /Trend/ - Спрос на ударные беспилотники Вayraktar TB2 вырос после их применения во время операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" в Сирии, а также в Карабахе.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на выставке "Технофест" в турецком городе Аксарай.
По его словам, в целом интерес к БПЛА вырос после военных операций в Сирии и Карабахе.
"Могу сказать, что мы порой испытываем трудности в удовлетворении спроса. Порядка 70 процентов прибыли компании Baykar Makina приходится на долю экспорта. До сегодняшнего дня мы подписали более 10 экспортных контрактов", - сказал Байрактар.
Он добавил, что в настоящее время компания ведет работы по производству БПЛА Akıncı и проектированию ударного беспилотника Bayraktar TB3, а также беспилотного военного самолета.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)