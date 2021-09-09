Спрос на БПЛА Вayraktar TB2 вырос после военных операций в Карабахе - Сельджук Байрактар

БАКУ /Trend/ - Спрос на ударные беспилотники Вayraktar TB2 вырос после их применения во время операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" в Сирии, а также в Карабахе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на выставке "Технофест" в турецком городе Аксарай.

По его словам, в целом интерес к БПЛА вырос после военных операций в Сирии и Карабахе.

"Могу сказать, что мы порой испытываем трудности в удовлетворении спроса. Порядка 70 процентов прибыли компании Baykar Makina приходится на долю экспорта. До сегодняшнего дня мы подписали более 10 экспортных контрактов", - сказал Байрактар.

Он добавил, что в настоящее время компания ведет работы по производству БПЛА Akıncı и проектированию ударного беспилотника Bayraktar TB3, а также беспилотного военного самолета.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)