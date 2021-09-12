Международная общественность осознала серьезность проблемы миграции - глава МИД Турции

Международная общественность осознала серьезность ситуации с нелегальной миграцией.

Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, где прошла церемония вручения новых тракторов фермерам, потерявших рабочую технику при лесных пожарах 28 июля, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкой дипломатии напомнил о визите Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Турцию 11 сентября.

Турция уже получает от международного сообщества более активную поддержку в вопросе безопасного возвращения беженцев, отметил Чавушоглу.

«Серьезность вопроса начали осознавать. Турция работает с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев над возвращением беженцев, особенно из Сирии, в свои страны», - сказал министр.

При этом глава МИД Турции подчеркнул необходимость и значимость обеспечения беженцам достойных условий для проживания по возвращению в свои страны - доступа к образованию, медицинским услугам и трудоустройству.

Чавушоглу напомнил, что в Европе до сегодняшнего дня выступали против восстановления Сирии.

«И это верно. Пока война продолжается, восстановление страны или какого-либо региона страны кажется нереалистичной идеей. Позиция каждого из нас по поводу режима Башара Асада известна, но удовлетворение нужд сирийцев не означает повторное восстановление страны», - сказал министр.

То же самое, по словам Чавушоглу, касается и Афганистана.

«Но сейчас из-за ситуации в Афганистане неправильно и невозможно сразу возвращать беженцев в эту страну»,- отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

По словам Чавушоглу, на фоне пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), ситуация с потоком нелегальных мигрантов начала вызывать еще большую обеспокоенность, в том числе и в Турции.

«Из-за ряда событий и экономических проблем в разных странах миграция усиливается. Но если это глобальная проблема, то решение следует искать вместе - всем мировым сообществом»,- подчеркнул министр.