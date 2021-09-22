Порт Стамбул перевалил с начала года около 400 тыс. тонн грузов

Турция 22 сентября 2021 10:42 (UTC+04:00)
Порт Стамбул перевалил с начала года около 400 тыс. тонн грузов
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