Иран с начала года импортировал цемент из Турции более чем на $10 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт цемента из Турции в Иран вырос на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,649 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт цемента из Турции в Иран сократился на 29,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,295 миллиона долларов.

Турция в январе – августе в целом увеличила экспорт цемента на 25,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,002 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала цемент на 421,343 миллиона долларов, что на 32,3 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 4,373 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)