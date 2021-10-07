В Турции успешно тестируют прототип отечественного электромобиля

Инициативная группа «Турецкие автомобили» (TOGG) продолжает тестирование прототипа первого турецкого электромобиля.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в сообщении, размещенном на странице TOGG в Twitter.

В соответствии с разработанным планом, состоялись успешные тестовые испытания аэродинамических и акустических систем нового автомобиля.

Сообщение сопровождалось хештегом #TOGG. Публикация сопровождается фотографией специалистов и автомобиля TOGG в бело-черной расцветке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что первый серийный электромобиль турецкого производства сойдет с конвейера к концу 2022 года.

В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан.

Завод по производству автомобиля строится в Бурсе.