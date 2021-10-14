Талибы попросили Анкару продолжать оказание гумпомощи Афганистану - Чавушоглу

Талибы должны сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, если хотят единства и равенства в стране. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с представителями движения «Талибан» в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам министра, на переговорах турецкая сторона в очередной раз дала свои рекомендации в вопросах образования девочек и интеграции женщин в трудовую жизнь.

«Мы в очередной раз подчеркнули, что талибы должны сформировать инклюзивное правительство, если хотят единства и равенства в стране», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что талибы в свою очередь попросили Анкару продолжать оказывать гуманитарную помощь и вкладывать инвестиции в Афганистан.

Представители делегации заявили, что намерены оказать всевозможную поддержку афганским беженцем, если они пожелают вернуться на родину, добавил Чавушоглу.