Узбекистан значительно увеличил импорт цемента из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года Турция увеличила экспорт цемента в Узбекистан в 1,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,660 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт цемента из Турции в Узбекистан достиг 1,494 миллиона долларов, что в 1,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – сентябре в целом увеличила экспорт цемента на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,422 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала цемент на 420,236 миллиона долларов, что на 22,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт цемента составил 4,448 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)