Россия незначительно сократила импорт турецкого цемента

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года Турция сократила экспорт цемента в Россию на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,958 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт цемента из Турции в Россию достиг 1,65 миллиона долларов, что на 3,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – сентябре в целом увеличила экспорт цемента на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,422 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала цемент на 420,236 миллиона долларов, что на 22,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 4,448 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)