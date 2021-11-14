Экспорт из Турции электротоваров в Азербайджан незначительно сократился
БАКУ /Trend/ - В январе–октябре 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Азербайджан сократился на 4,23 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 133,535 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
В октябре 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Азербайджан достиг 13,973 миллиона долларов, что на 5,59 процента больше показателя октября прошлого года.
Турция в январе – октябре 2021 года экспортировала на мировые рынки электротоваров на сумму 11,586 миллиарда долларов, в то время как в октябре экспорт электротоваров из Турции составил 1,233 миллиарда долларов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Цель предстоящего в Баку Международного бизнес-форума - представление инвестиционного потенциала Азербайджана (ФОТО)
Эрмитаж и Азербайджанский музей ковра представили уникальную инклюзивную экспозицию в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО)
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)
Голос мира азербайджанцев в Париже - потрясающий концерт на престижной сцене Salle Gaveau (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение территорий Азербайджана создало возможности для развития Южного Кавказа, что тормозится действиями Ирана - независимая газета New Europe
Огромная честь и гордость! Агарагим Гулиев рассказал о первом выступлении на сцене Московской консерватории в честь 100-летия БМА (ФОТО)
Сергей Марков в Шуше: Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены
Мировое сообщество должно осудить теракты, организованные властями Армении против Азербайджана – Питер Тейс
Сражающийся тар! Джавид Имамвердиев представил первую работу в качестве главного режиссера театра на музыку Полада Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB +»