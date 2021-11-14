Экспорт из Турции электротоваров в Азербайджан незначительно сократился

БАКУ /Trend/ - В январе–октябре 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Азербайджан сократился на 4,23 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 133,535 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Азербайджан достиг 13,973 миллиона долларов, что на 5,59 процента больше показателя октября прошлого года.

Турция в январе – октябре 2021 года экспортировала на мировые рынки электротоваров на сумму 11,586 миллиарда долларов, в то время как в октябре экспорт электротоваров из Турции составил 1,233 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)