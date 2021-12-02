Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $350 млн

БАКУ /Trend/ - В октябре 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 102,431 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 367,128 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в среду в министерстве торговли Турции.

"В октябре турецкий экспорт в Азербайджан составил 183,564 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 183,564 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - октябре товарооборот между двумя странами в целом вырос на 564,711 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 2,373 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,749 миллиарда долларов, импорт – 624 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.